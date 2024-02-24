غرفة صناعة الجلود تستهدف رفع صادرات القطاع إلى 150 مليون دولار خلال عامين

كتبت- شيرين صلاح:

قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 150 مليون دولار سنويا خلال عامين.

وأضاف السمالوطي أنه سيتم زيادة صادرات القطاع من خلال عدة خطوات أبرزها تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية وتأهيل الشركات المحلية للتصدير، بحسب بيان من الغرفة اليوم السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، حيث شهد بحث نتائج معرض القاهرة الدولي الثامن عشر للجلود، والذي نظمته الغرفة مؤخراً بمشاركة 101 شركة مصرية وأجنبية، وأيضا مشاركة بعثة مشترين من 11 دولة عربية وأفريقية وأوروبية لزيادة صادرات القطاع.

وذكر رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال الاجتماع، أن المعرض شهد طفرة في إبرام التعاقدات التصديرية بين الشركات العارضة وبعثة المشترين من الدول العربية الزائرة للمعرض.

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للجلود أظهر جودة المنتجات المصرية أمام التجار والمسؤولين والمستوردين، مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المنتج المحلي على حساب المستورد المثيل.

كما ساهم المعرض في تجمع مصنعي الأحذية والمنتجات الجلدية على مستوى مصر خلال فترة المعرض، مما أدى إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تطوير الإنتاج وخفض التكاليف وزيادة الانتاجية، وفقا للسمالوطي.

وأوضح السمالوطي أن الغرفة تدرس حالياً زيادة عدد الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته القادمة بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأخيرة، حيث أصبح من أهم المعارض الدولية المتخصصة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال إنه سيتم زيادة عدد المستوردين الأجانب في الدورة التاسعة عشر من المعرض لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المصانع المحلية على المشاركة، وفتح أسواق تصديرية جديدة لها، حيث يعد المعرض البداية لفتح مجال للشركات المصرية للتصدير لهذه الأسواق والبناء على النجاحات التي تمت في المعرض لإبرام تعاقدات تصديرية أخرى داخل الدول المستهدفة على مدار العام.

وأضاف السمالوطي أن الغرفة تعتزم تنظيم دورات تدريبية على مدار العام للشركات المحلية لتأهيلها للتصدير، وسيكون الجزء الأكبر من هذه الدورات عن كيفية تسعير المنتج بشكل منافس وتطوير الإنتاج ليناسب الأسواق التصديرية المستهدفة.

وأشار إلى أن معرض طرابلس الدولي في ليبيا من أبرز المعارض الخارجية التي تسعى الغرفة للمشاركة فيها خلال العام الحالي، والذي سيعقد خلال شهر مايو المقبل، وأيضا معرض بغداد الدولي بالعراق.

وقال محمد محمود، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الأولوية في الدورات القادمة من المعرض تتمثل في زيادة أعداد الشركات العارضة والمستوردين لتحقيق رؤية الغرفة بزيادة الصادرات، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.