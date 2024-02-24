خريطة الأسعار: انهيار الذهب وانخفاض البطاطس وارتفاع الطماطم والدواجن

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والخيار، والجمبري، بينما تراجعت أسعار السمك البلطي، والبطاطس، والليمون، اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، وشهد سعر الذهب هبوطا حادا منذ مساء أمس في الأسواق بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بسبب تداعيات إعلان تفاصيل صفقة مدينة رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

"رأس الحكمة" تفجر الفقاعة.. سعر الذهب يخسر 450 جنيها منذ إعلان الصفقة

تراجع أسعار السمك البلطي والكابوريا وزيادة الجمبري بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار البطاطس والليمون وزيادة الطماطم والخيار بسوق العبور اليوم

أسعار الأرز والسكر والفول واللحوم والجبن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)