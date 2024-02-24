مساعد وزير الاتصالات: نعمل على تهيئة البيئة الداعمة للذكاء الاصطناعي

كتب- علاء حجاج:

وقال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن الدولة، ممثلة في وزارة الاتصالات، تعمل حالياً على تنظيم وتنمية البيئة الداعمة للذكاء الاصطناعي وضمان حماية الأطراف وتحقيق الحوكمة.

وأضاف أنه لتنفيذ ذلك، يتم حالياً العمل على قانون تنظيم واستخدام البيانات والاستثمار في الكوادر البشرية، وزيادة مشاركة المصريين في صناعة التعهيد، إضافةً إلى وضع الكود الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وإجراء عدد من النماذج الأولية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء وغيرها من القطاعات الخدمية بالدولة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها شركة IBM عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على تطور المؤسسات.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة مسجلة أذيعت خلال الندوة، إن الدولة أطلقت عددا من المبادرات لتطوير البنية التحتية وحوكمة البيانات، وتتعاون مع الشركات العالمية في العديد من المشروعات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات الرقمية في أنحاء الجمهورية.

وقالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، إن الشركة تتعاون مع كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع المصرفي، وقطاعي البترول والاتصالات، لرفع كفاءة الكوادر الشابة في مجال البرمجيات وخدمات التعهيد.

وأكدت عباس أن الفترة الحالية تشهد نمو حجم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف القطاعات، بهدف تسريع وتيرة الأعمال بكفاءة وميكنة الخدمات وزيادة العائد الاقتصادي، ودعم متخذي القرار بالبيانات الموثوقة.

وحسب دراسة أجرتها IBM مع عملائها، فإن حوالي 42% من المؤسسات التي خضعت للدراسة تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في أعمالها.

وأشارت إلى أن IBM أطلقت في شهر مايو الماضي منصة "IBM watsonx" والتي تمثل كل الخبرات التكنولوجية للشركة لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وحاليا هناك أكثر من 100 مليون مستخدم للمنصة لدعم التحول الرقمي في الشركات والحكومات وتطوير منظومة الأعمال والخدمات.

وخلال كلمته، تحدث سعد توما، مدير عام شركة IBM للشرق الأوسط وأفريقيا عن منصة watsonx المفتوحة للابتكار والعمل مع البيانات الموثوقة، وهي عبارة عن 3 منصات watsonx.ai و watsonx.data وwSatsonx.governance جميعها موجهة للاستخدامات التجارية، وتمكين كل المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال توما إن هناك حاليا ما يقرب من 1000 برنامج تجريبي يعمل على watsonx من بينها برامج داعمة لقطاعات الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وتحديث التطبيقات.

كما تحدث الدكتور أحمد طنطاوي، مستشار وزير الاتصالات ورئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الندوة، عن مراحل تطور الذكاء الاصطناعي والذي بدأ منذ خمسينات القرن الماضي بدءاً من معالجة البيانات والتحول الذي تم على مدار العقود وصولاً إلى إمكانية استخدام البرمجيات للتنبؤ والتوقع ودعم متخذي القرار.

وأشار إلى أن التحدي في المرحلة الحالية يتمثل في تطوير لغات الذكاء الاصطناعي للحد من الأخطاء والوصول لاستخدامات موثوقة.