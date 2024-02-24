تراجع أسعار السمك البلطي والكابوريا وزيادة الجمبري بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والجمبري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 74 و80 جنيها، بتراجع جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و255 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البوري بين 95 و145 جنيها.