تراجع أسعار البطاطس والليمون وزيادة الطماطم والخيار بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل، والليمون البلدي، والرمان، والكانتلوب في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار، والبسلة، واليوسفي في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 15 و21 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بتراجع 4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 22 و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي 14 جنيها، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.