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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:23 ص السبت 24 فبراير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 56550 جنيها.

سعر طن حديد عز: 57615 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2260 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

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