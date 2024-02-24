إعلان

BBC

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

11:09 ص السبت 24 فبراير 2024

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس، ليسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم نحو 114.12 جنيه بزيادة نحو 3.53 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.92 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

ما بعد صفقة "رأس الحكمة".. تخفيف ديون مصر وتراجع مرتقب للدولار والذهب
يوم الانهيار.. تراجع جديد لسعر الذهب بعد إعلان صفقة "رأس الحكمة"