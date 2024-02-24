ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس، ليسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم نحو 114.12 جنيه بزيادة نحو 3.53 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.92 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.