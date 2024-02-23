يوم الانهيار.. تراجع جديد لسعر الذهب بعد إعلان صفقة "رأس الحكمة"

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر مجددا بالمساء بنحو 15 جنيهًا بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي.

كان سعر الذهب تراجع بنحو 150 جنيها عقب إعلان الصفقة، مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازي في مصر لأقل من 60 جنيهًا للدولار بعد أن قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن مصر ستحصل منه على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، من أصل 35 مليار دولار تدفقات ستدخل خلال شهرين.

ووفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي يوم الجمعة، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3300 جنيه خلال تعاملات الجمعة المسائية مقارنة بـ 3450 جنيها بمنتصف التعاملات، قبل أن يتراجع مجددا إلى 3285 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2190 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2816 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3285 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3754 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 26280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,027 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة بارتفاع 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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