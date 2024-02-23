ماذا نعرف عن القابضة ADQ المالكة لحقوق تطوير رأس الحكمة؟

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية، في بيان اليوم الجمعة، إنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، ضمن اتفاقية مصرية إماراتية لتطوير المنطقة لتصبح أحد أبرز مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي وتعامل كصندوق سيادي لأبوظبي، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى في عدة قطاعات، منها الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، ويتبعها أكثر من 25 شركة.

يتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس الإمارات، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفق موقعها الرسمي.

وهذا ليس أول استثمار للشركة في مصر، حيث استحوذت في أبريل 2022، على حصص في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.

واستحوذت القابضة، حينها على حصة تبلغ 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وحصة 21.52% من شركة أبوقير للأسمدة، و20% من مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" و17.15% من البنك التجاري الدولي مصر، و12.6% من شركة فوري بعد زيادة رأس المال.

وفي ياير 2024، وقعت "القابضة" (ADQ) و"أدنيك" الإماراتية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40.5% في أعمال الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، وبلغت حصة "القابضة" (ADQ) من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة "أدنيك" 51%.

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