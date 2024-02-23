القابضة ADQ الإماراتية: يتوقع بدء العمل في مشروع رأس الحكمة أوائل 2025

كتب- شيماء حفظي:

قالت شركة القابضة ADQ الإماراتية، في بيان اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يبدأ العمل في مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر أوائل عام 2025.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تدفقات بنحو 35 مليار دولار ستضخ لمصر خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، سيتم ضخ 15 مليار دولار منها خلال أسبوع.

وأوضحت القابضة أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، وقالت إنه في إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، ووفق البيان "يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر".

ووفق البيان، فإن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.

وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.