سعر الذهب يتراجع 150 جنيها للجرام بعد اتفاقية "رأس الحكمة"

كتبت - شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 150 جنيها بحلول التعاملات المسائية بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي.

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازي في مصر لأقل من 60 جنيهًا للدولار، بعد إعلان تفاصيل المشروع الذي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن مصر ستحصل منه على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، من أصل 35 مليار دولار تدفقات ستدخل خلال شهرين.

ووفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي يوم الجمعة، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3300 جنيه خلال تعاملات الجمعة المسائية مقارنة بـ 3450 جنيها بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2200 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2828 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3300 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3771 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 26400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,027 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة بارتفاع 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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