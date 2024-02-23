استثمارات بالمليارات و8 ملايين سائح.. مشروع رأس الحكمة في أرقام

كتبت - شيماء حفظي:

توقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تجذب مدينة رأس الحكمة المزمع تأسيسها بالشراكة مع الإمارات، من خلال اتفاقية استثمارية وصفها بأنها الأكبر في مصر، نحو 8 ملايين سائح.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها السياحية والتي تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة، فيما يأتي المشروع ضمن خطط الحكومة لدعم التدفقات الدولارية ومواجهة أزمة سيولة في العملة الأجنبية.

وأعلنت الحكومة أن يجذب المشروع تدفقات دولارية بنحو 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وهذه أبرز الأرقام المتعلقة بمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي:

- سيجذب المشروع تدفقات بـ 35 مليار دولار تتضمن 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار بعد شهرين.

- سيتم ضخ هذه التدفقات من خلال تحويل 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات من دين على البنك المركزي المصري إلى استثمار مباشر في المشروع بعد تحويلها إلى الجنيه وخصمها من الدين الخارجي لمصر.

- سيتم جذب تدفقات دولارية بنحو 24 مليار دولار كسيولة مباشرة قادمة لمصر من الخارج للمشروع.

- ستحصل الحكومة المصرية على عائد 35% من أرباح المشروع طول مدة تنفيذه.

- ولتنفيذ المشروع الذي سيتم على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وسيتضمن أحياء سكنية وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية وخدمات عمرانية بما فيها مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني خدمية، ومنطقة حرة خدمية خاصة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية، ومارينا لليخوت السياحية، سيضخ الطرف الإماراتي استثمارات بنحو 150 مليون دولار.

- يتوقع أن تجذب المدينة الجديدة ما لا يقل عن 8 مليون سائح.