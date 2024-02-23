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BBC

مشروع رأس الحكمة.. كيف ستحصل مصر على 15 مليار دولار في أسبوع؟

04:33 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتبت- شيماء حفظي:

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر ستحصل على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ضمن الاتفاق على مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن 10 مليارات دولار ستأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة في البنك المركزي، حيث سيتم تحويل 5 مليارات دولار من أصل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي.

وكان مدبولي قال إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

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