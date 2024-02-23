مدبولي: 35 مليار دولار ستضخ لمصر خلال شهرين من اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات

كتبت - شيماء حفظي:

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تدفقات بنحو 35 مليار دولار ستضخ لمصر خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على مشروع رأس الحكمة مع الإمارات.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن عوائد المشروع تتضمن جزء مالي سيدد مقدم، وحصة للدولة من المشروع طول مدة المشروع.

ووفق مدبولي، سيتضمن العائد المالي استثمار أجنبي مباشر يدخل لمصر بإجمالي 35 مليار دولار، على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع وقيمتها 15 مليار دولار، أما الدفعة الثانية فبعد شهرين وتبلغ 20 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.