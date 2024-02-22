هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الخميس خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول نهاية التعاملات، وتراجع الجرام 55 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2320 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2983 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3480 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3977 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 27840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بتراجع 1.03 دولار بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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