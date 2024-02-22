تخفيضات 30% على السلع الأساسية والرمضانية في أهلا رمضان 2024

كتبت- شيرين صلاح:

قال، المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معرض أهلا رمضان 2024 سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح من 15 الى 30 %.

ووفقا لقول بشاي في بيان اليوم الخميس، فإن ذلك يأتي لمساعدة المواطنين والدولية في وقت واحد على مواجهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

وأضاف بشاي، أن إقامة معارض أهلا رمضان في المحافظات وحرص الغرف التجارية علي توفير السلع الغذائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن ومستلزمات الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تحرص الغرف التجارية بكافة أنحاء الجمهورية على إطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة بالتنسيق مع قيادات المحافظة ومديريات التموين.

واكد بشاي أن جميع التجار ومؤدي الخدمات، أكدوا استعدادهم التام للمشاركة في المعارض، للمساهمة في عودة استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية.

وأضاف أن المعرض يضم كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، كما يشمل أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و "أمان" بوزارة الداخلية.

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.