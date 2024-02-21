خلال أيام.. إطلاق تجريبي لتطبيق يساعد في إدارة عملية الزواج بأقل تكاليف

كتب- علاء حجاج:

تستعد مبادرة "جوزني" المصرية، لمساعدة الشباب على الإدارة المالية لعملية الزواج بأقل التكاليف، لإطلاق البث التجريبي لتطبيقها الإلكتروني خلال أيام قليلة، على أن يتم الإطلاق الرسمي خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتعزيز انتشار المبادرة وزيادة معدل الوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال الإنترنت.

وقال أحمد شكري مؤسس المبادرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المبادرة تستهدف تحسين عملية إدارة نفقات الزواج في مصر بما يضمن تأسيس منزل الزوجية بأفضل الموارد وأقل التكاليف المطلوبة لدعم الشباب في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في ظل ارتفاع مستوى التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.

وأضاف أن الرؤية العامة للمبادرة هو "إدارة المالية لتكاليف تأسيس منزل الزوجية"، معتبرا أن العوائق التي تعترض قدرات الشباب وتؤدي لتحجيم خطوات سعيهم للزواج يمكن مواجهتها بتنظيم أمور النفقات وترشيد مصروفات الزواج.

وأشار شكري إلى أن المبادرة تقدم منظومة متكاملة للربط بين جميع الخدمات التي يحتاجها المقبلون على الزواج منذ مرحلة بدء الخطوبة حتى النهاية بعقد القران وإتمام الزفاف، وما تشمله شراء الشقة أو إيجارها، كذلك المساهمة في إيجاد أفضل عروض لشراء الشبكة والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى أهم مرحلة وهي شراء الأثاث و"فرش الشقة" حيث تقدم المبادرة عروضا ودراسات لذلك تبدأ من أقل من 50 ألف جنيه.

وأوضح أن المبادرة تتضمن أيضا خدمات التواصل مع مختلف الأعمال المهنية المطلوبة "لتوضيب الشقة" مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف، علاوة على عمليات الشحن والتوصيل ونقل الأثاث.

وذكر شكري أنه مهما كانت الميزانية للزواج تضمن المبادرة تنفيذ كافة العمليات بسعر التكلفة لترشيد النفقات وفقا للمطلوب فقط لمنع زيادة التكلفة بدون داعٍ، بجانب توفير الوقت والمجهود.