إعلان

BBC

الأحد المقبل.. إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة "كمت"

05:43 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصطفى عيد:

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤتمر إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة "كمت - kmt"، وذلك يوم الأحد المقبل بمقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

و"كمت" هو نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.

وصممت "كمت" على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا.

كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقاً، وفقا للبيان.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤتمر إطلاق منظومة المساعدة الذكية الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حي المنتزه يكشف سبب ميل برجي "الزهراء والوفاء" بالإسكندرية- صور
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية