مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول بالسويس، في إطار خطط قطاع البترول المصري لتطبيق المشروعات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وقع المذكرة المهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول، وأسامة عبد المجيد، الرئيس الإقليمي لشركة يوكاجاوا الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمين صابر الرئيس التنفيذي لشركة GTS، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" المنعقد بالقاهرة.

وتتضمن مذكرة التفاهم إعداد دراسات جدوى مبدئية وتصور عام وتحديد جميع المرافق اللازمة لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل شركة النصر للبترول، ليتم استخدامه بنسبة محددة كوقود احتراق مع الغاز الطبيعي داخل أفران وحدات التقطير والغلايات.

وسيتم تغذية وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربية المولدة بمحطة الطاقة الشمسية الجاري إنشاؤها بالشركة بقدرة 1 ميجا وات.

ويعد هذا المشروع أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة النصر للبترول تنفيذا لمحاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وفقا للبيان.