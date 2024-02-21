إنبي توقع مذكرتي تفاهم بشأن مشروعات تحول الطاقة والتخزين وبرامج التدريب

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة إنبي مذكرة تفاهم مع شركة CB&I للتعاون في مشروعات تحول الطاقة، والمشروعات التي تتطلب إنشاء صهاريج تخزين ذات درجات حرارة منخفضة ومبردة في الحقول في مصر ودول شمال أفريقيا ودول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة DNV بهدف التعاون في مجال التنظيم والتسويق والتنفيذ للبرامج التدريبية المتخصصة لقطاع البترول المصري، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء توقيع مذكرتي التفاهم بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، والذي يختتم أعماله اليوم بالقاهرة.