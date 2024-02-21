توقيع اتفاقية لاستخدام طائرات الهليكوبتر في التنقيب عن الذهب بمصر

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع العقود الخاصة بمشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة حمش/ سكري الخاصة بشركة BARRICK GOLD بالصحراء الشرقية بين شركتي خدمات البترول الجوية وGeotech، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وسيستخدم المشروع أحد الطرازات العاملة بأسطول طائرات الشركة AS350 وباستخدام تقنية "HELICOPTER-BORNE MAGNETICS (STINGER) and RADIOMETRIC".

ويمثل هذا الاتفاق نواة لإدخال الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في مجال بحث واستخراج المعادن في مصر، وفقا للبيان.

جاء الاتفاق في إطار الجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية المصرية لتعظيم الاستفادة من ثروات قطاع التعدين.

وقع الاتفاقية إيهاب علي رئيس شركة خدمات البترول الجوية، وديفيد سيلرس المدير الإقليمي لمبيعات Geotech.