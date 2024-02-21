على هامش "إيجبس 2024".. توقيع اتفاقية لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة إنبي اتفاقية تعاون بشأن إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي مع شركتي أنابيب البترول، وBioenregy، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، تضمنت الاتفاقية التنسيق بين الشركات المعنية وفقاً لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية، ووفقاً للمحور الثالث الخاص بمشروعات حماية البيئة لدعم المجتمعات الريفية، وتحسين المستوى المعيشي بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة من خلال دعم التوافق البيئي والتخلص الآمن من المخلفات.

وتضمنت الاتفاقية توفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عالي الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار لتحسين جودة الحياة بالريف.