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خريطة الأسعار: تراجع اللحوم والسكر والحديد وزيادة الطماطم والسمك البوري

02:39 م الأربعاء 21 فبراير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم، والسكر، والدواجن، والحديد، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، شهد الذهب ارتفاعا ملحوظا بمنتصف التعاملات بعد تراجع طفيف في الصباح.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع 65 جنيها بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار اللحوم والسكر والزيت وزيادة الجبن الرومي بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وزيادة البوري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الطماطم والخيار وتراجع الليمون والجوافة بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اللحوم السكر السمك البوري

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