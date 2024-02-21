تراجع أسعار اللحوم والسكر والزيت وزيادة الجبن الرومي بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والعدس، والسكر، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار الفول السائب، والجبن الرومي اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.28 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55.31 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.68 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 96.95 جنيه، بتراجع 7.79 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 41.34 جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.88 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 73.32 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6 جنيهات، بتراجع 15 قرشا.

لتر زيت الذرة: 124.35 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 376.54 جنيها، بتراجع 5.22 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.68 جنيه، بتراجع 1.22 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 33.2 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو الفول السائب: 55.43 جنيه، بزيادة 1.67 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.21 جنيه، بتراجع 1.16 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264.11 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.13 جنيه، بزيادة 99 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 99.87 جنيه، بتراجع 5.44 جنيه.