ارتفاع أسعار الطماطم والخيار وتراجع الليمون والجوافة بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والخيار، بينما تراجعت أسعار الليمون البلدي، والجوافة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 6 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 18 و24 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10.5 جنيه.

اليوسفي بين 6 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و19 جنيها، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

الرمان بين 10 جنيهات و26 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.