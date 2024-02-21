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BBC

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

10:51 ص الأربعاء 21 فبراير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 53031 جنيها، بتراجع 734 جنيها.

سعر طن حديد عز: 54670 جنيها، بتراجع 673 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2362 جنيها، بزيادة 9 جنيهات.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت

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