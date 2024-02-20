تقرير يرجح دخول اقتصاد ألمانيا في حالة ركود بالوقت الحالي

القاهرة- (وكالات):

رجح تقرير دوري للبنك المركزي الألماني، أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود الآن، مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، بحسب وكالة رويترز.

وتواجه ألمانيا صعوبات منذ أن أدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ويدخل اقتصادها الضخم المعتمد على الصناعة الآن في الربع الرابع على التوالي من النمو الصفري أو السلبي، مما يؤثر على منطقة اليورو بأكملها.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد الألماني انكمش خلال عام 2023 بنسبة 0.3%، متوقعة أن يحقق نموا ضعيفا بنسبة 0.3% في العام الجاري.

وقال البنك المركزي الألماني: "لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني". "قد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024. ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني".

وأثار هذا الأداء الضعيف تساؤلات حول استدامة النموذج الاقتصادي الألماني، ويقول النقاد إن الكثير من صناعاتها الثقيلة المعتمدة على الطاقة يتم تسعيرها حاليا خارج الأسواق الدولية، مما يستدعي التحول الاقتصادي.

وتراجعت الحكومة الألمانية عن التوقعات القاتمة، زاعمة أن هذه مجرد عاصفة كاملة من تكاليف الطاقة المرتفعة، والطلب الصيني الضعيف، والتضخم السريع، التي تعيق النمو بشكل مؤقت، لكنها لا تشكك بشكل أساسي في الاستراتيجية الاقتصادية.

ويرى البنك المركزي الألماني أن الضعف سيستمر في الوقت الحالي.

ويتجه الطلب الصناعي الأجنبي نحو الانخفاض ويتضاءل حجم الطلبات المتراكمة.

وقال البنك المركزي إن الشركات تحجم أيضا عن الاستثمار، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف التمويل بشكل حاد منذ أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لمكافحة التضخم.

ويؤثر ارتفاع نمو الأجور الاسمية أيضًا على الشركات، وقد تؤثر الإضرابات في القطاعات الرئيسية، مثل النقل، أيضًا على النمو في هذا الربع.

وقال البنك المركزي الألماني إن توقف حركة الشحن في البحر الأحمر لن يكون له تأثير كبير لأن هناك الكثير من الطاقة الفائضة في الشحن، ولأن تكاليف الشحن ليست سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية للسلع.

وفي حين أن التوقعات ضعيفة، قال البنك إنه لا يتوقع أي تدهور كبير في سوق العمل، الذي كان بمثابة عزل للاقتصاد حتى الآن، وأن ألمانيا لا تواجه ركودًا طويل الأمد وواسع النطاق.

وأضاف البنك أن "المرحلة الضعيفة في الاقتصاد الألماني المستمرة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا ستستمر".