الملا يبحث مع توتال خططها للتوسع في أنشطة توزيع المنتجات البترولية بمصر

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جان فيليب توريس، النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة أفريقيا، بحضور علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، استعراض خطط شركة توتال للتوسع في أعمالها داخل مصر في أنشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود بالشراكة مع شركة أدنوك الإماراتية.

وأوضح الملا أن منظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات في مصر جاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن تنوع الشركات في هذا المجال الحيوي يعطي تنافسية لتقديم خدمات مميزة للجمهور، لافتاً إلى أن محطات توتال وبعد دخول أدنوك معها تمثل نموذجاً لتطوير الخدمات لمستهلكي الوقود.

ولفت توريس إلى أن توتال تسعى للتوسع في أعمالها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مؤتمر إيجبس ملتقى جيد لعدد كبير من شركات العالم، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة في أنشطة قطاع الطاقة.

مباحثات مع شركة سنام الإيطالية

بحث وزير البترول مع ستيفانو فينيير الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية، والسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، والوفد المرافق، فرص ومجالات التعاون والاستفادة من البنية التحتية لتداول وتجارة الغاز والبترول في كلا الدولتين.

وشركة سنام متخصصة في مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعي في إيطاليا والقارة الأوروبية.

وأشار الملا إلى أن الشركة يمكن أن تلعب دورا مهما بالتعاون مع مصر في تصدير الغاز واستقباله من منطقة شرق المتوسط كمنطقة إنتاج، ومنطقة أوروبا كمنطقة استيراد واستقبال الغاز.

وأضاف الملا أن صناعة البترول لديها مرونة في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية تكثف من جهودها في مصر، وضخ استثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، وإنتاج البترول والغاز.

وأكد رئيس شركة سنام أهمية الاستفادة من مركز مصر المحوري لإعادة تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط، وكذلك إيطاليا كنقطة محورية لتلقي الغاز، موضحا أن الانتقال الطاقي يخص كافة أنواع الطاقة وليس فقط الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن هناك توجها خلال السنوات الأخيرة لاستخدام الهيدروجين كوقود انتقالي لكنه لا يكفي وحده.