وزير البترول: المشاركة بمؤتمر "إيجبس" تعكس ثقة الشركاء في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" تعكس تكامل كافة عناصر الطاقة في منظومة واحدة للمساهمة في تنفيذ أهداف التحول الطاقي.

وأضاف الملا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش المؤتمر، أن مؤتمر إيجبس نجح خلال سنوات قليلة أن يحتل مكانة مرموقة ضمن أهم المؤتمرات التي تجذب الشركات العالمية وقادة الصناعة وصانعي القرار والذي ظهر جلياً للتواجد العالمي الكبير خلال فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وانطلق أمس معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر انتهاء فعالياته غدا الأربعاء

وأوضح وزير البترول أن هذا التواجد يعكس ثقة الشركاء في مصر، والاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به، ويدعم زيادة الاستثمارات والتعاون في مختلف أنشطة الطاقة.

وذكر الملا أن الدول الأفريقية، ومن ضمنها مصر، تحتاج لدعم أكبر من الصناعة العالمية فيما يخص الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات، مؤكداً أن قطاع البترول يمتلك قدرات وكفاءات متميزة في التصنيع، ويسعى للتوسع في أنشطته خارج مصر.

ولفت الوزير إلى أن حرص الشركات العالمية على المشاركة في المؤتمر يؤكد التزامها بخططها الاستثمارية والتنموية في مصر، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص واعدة كسوق إقليمي بشرق المتوسط يربط بين المنطقة وأوروبا وبنية تحتية وكوادر وكفاءات متميزة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على عدة محاور لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها، وزيادة إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، لمواكبة النمو الاقتصادي، والتوسع العمراني والزيادة السكانية.

وذكر الوزير أن أفريقيا تتمتع بإمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة لكنها تحتاج لدعم مالي وفني كي تتمكن من تحويل هذه الإمكانات لمشروعات فعلية توفر كميات كبيرة من الطاقة للعالم.

ولفت إلى الدور المهم الذي تؤديه الكوادر الشبابية في مختلف أنشطة القطاع، والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.