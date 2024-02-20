توقيع اتفاقيات ومذكرات لزيادة إنتاج البترول وخفض الانبعاثات بمؤتمر إيجبس

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "EGYPES 2024"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

مذكرة تفاهم بين هيئة البترول وهاليبرتون

وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة هاليبرتون إنرجي سرفيسز مصر العالمية مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة CDDR الرقمية لمتابعة وتحليل عمليات الحفر وصيانة الآبار بالهيئة العامة للبترول، وتجميع وتحليل تقارير الحفر اليومية باستخدام تقنيات شركة هاليبرتون.

وقع الاتفاقية علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وأحمد حلمي الرئيس منطقة شمال أفريقيا بهاليبرتون.

اتفاقية تسويق تجاري بين هيئة البترول ودراجون أويل

وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس، وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين والذي يمثل إحدى مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمي معاً لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد بدء الإنتاج من الحقلين بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يومياً خلال الفترة القادمة، وهو ما سيحقق العديد من المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين، ويعزز من قيمة وتواجد الخام المصري في السوق العالمي.

كما يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص قطاع البترول على تشجيع الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج، والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة.

وقع الاتفاق الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الاماراتية.

اتفاقية بحث واستغلال وتنمية غرب عش الملاحة

وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة لوك أويل العالمية اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، وتلتزم الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لحفر ثلاث آبار تنموية وإحادة مسار بئرين، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وقع الاتفاقية علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأندري ليخاو مدير لوك أويل مصر.

تعاون جديد بين هيئة البترول وتوتال

وقعت الهيئة العامة للبترول مذكرة تفاهم مع توتال إنرجيز، نيابة عن أدنوك للتسويق، بشأن دعم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإدارة وتوزيع الوقود في قطاعي تموين الطائرات والمحطات.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وتوماس استريوس مدير التسويق بتوتال إنرجيز مصر.

وتضمنت المذكرة اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دولياً والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA)، وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة، ونقل المعرفة والدعم الفني، ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع في المحطات.

القاهرة للتكرير ولاب وير

وقعت هيئة البترول وشركة القاهرة لتكرير البترول عقد خدمات توريد وتشغيل نظام إدارة المعامل الكيماوية LIMS مع شركة لاب وير LABWARE العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم توريد، وتطبيق، وتشغيل، وتدريب وربط البرنامج بالأجهزة المعملية، وكذلك الربط مع أنظمة ERP.

وقع العقد محمد علي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للتكرير، والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، ووقاس أسيف المدير التنفيذي لشركة لاب وير.

هيئة البترول وإيني

وقعت الهيئة العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية لتعزيز مبادرات الاستدامة والقدرة التنافسية عبر نظام الأعمال المصري.

وبموجب المذكرة، تنضم هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لمنصة الاستدامة الرقمية "OPEN-ES"، بهدف تعزيز التنمية المستدامة لسلسة التوريد الصناعية والقدرة التنافسية داخل النظام البيئي للأعمال في مصر، وتبادل الخبرات وإبراز أفضل الممارسات.

وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وماتيا كامبانياتي مدير شركة إيني الإيطالية في مصر.

جنوب الوادي وشلمبرجير

شهد وزير البترول توقيع مذكرة تفاهم لإجراء دراسة عن استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة الكهربائية بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شلمبرجير.

وقع المذكرة المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي، وشريف بيومي مدير شلمبرجير مصر.

واتفق الطرفان على دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاون فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الحرارية الأرضية وتقديم الخدمات ذات الصلة.

وفي هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على استكشاف أفضل المواقع وجدوى استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة فى مصر.

تعاون جديد لجاسكو في مجال الهيدروجين وخفض الانبعاثات

شهد الوزير أيضا توقيع اتفاقيتي تعاون لشركة جاسكو مع كل من شركة RINA ، ومع شيودا اليابانية واكسنس الفرنسية في مجالي خفض الانبعاثات والهيدروجين، وذلك بهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات شركة (RINA) في مجال خلط الهيدروجين بالغاز.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تنفيذ مشروعات الهيدروجين وتقليل ثاني أكسيد الكربون، وبحث فرص التمويل الممكنة لمشروعات الهيدروجين، وإمكانية تدريب شركتي شيودا وأكسنز للمختصين بشركة جاسكو في مجالات التعاون السابق ذكرها.

وقع المذكرة والاتفاق المهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو، وألبرتو كفاجيونو رئيس شركة RINA، وكيمبهو سكوراى نائب الرئيس التنفيذى لشركة شيودا، وجان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية.

شركة جديدة على طريق تموين السفن بالوقود الأخضر

شهد الوزير قيام اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بمتابعة تنفيذ المنظومة المستحدثة لتموين السفن باستصدار "تصريح مؤقت" لشركة OCI HyFuels، حيث أبدت الشركة المذكورة رغبتها في الحصول على تراخيص للقيام بعمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بالموانئ المصرية.

جاء ذلك بعد نجاح تجربة تنفيذ أول عملية تموين بوقود الميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد في أغسطس الماضي.

سيدبك وهيتاشي وقرة إنرجي

وقعت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" مذكرة تفاهم مع شركة "Hitachi Zosen Inova AG"، وقعها المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك، وتوفيك فريدجي وفابيو دانيل نائبي رئيس شركة Hitachi Zosen.

وتهدف مذكرة التفاهم لوضع الإطار الأساسي للاتفاق بين الشركتين، أن تقدم هيتاشي خدمات التصميمات الهندسية لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج غاز الميثان على الأرض المتوفرة بشركة سيدبك ليتم استخدامه في عمليات الإنتاج بشركة سيدبك، وذلك باستخدام غازات ثاني أكسيد الكربون CO2، والهيدروجين H2 المتوفرين بالشركة.

كما وقعت سيدبك اتفاقا إطاريا للشراكة مع شركة قرة إنرجي، بموجبه يتم تحديد معايير ومحددات الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين بهدف إنشاء شركة مساهمة للتعاون والشراكة طويلة الأمد في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة في السوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة إلى أن تصبح الشركة الجديدة رائدة في مجال تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وإدارة أنظمة كفاءة الطاقة صديقة البيئة المتخصصة في التطبيقات الصناعية لصناعة البتروكيماويات والبترول والغاز.

التعاون للبترول وGAC لوقود السفن

وقعت شركة التعاون للبترول اتفاقا مع شركة GAC لوقود السفن، للتعاون في مجال الوقود البحري ودعم تسويق الأنشطة في هذا المجال.

ووقع على الاتفاقية ناصر شومان رئيس التعاون للبترول، ورئيس شركة GAC.