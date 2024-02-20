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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20 فبراير

03:14 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4135 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4190 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3666 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3142 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29327 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21

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