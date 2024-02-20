خريطة الأسعار: تراجع اللحوم والزيت والحديد والبلطي وزيادة الجبن والكوسة

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم، والفول، والزيت، والحديد، والأسمنت، بينما ارتفعت أسعار الجبن، والمسلى في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض الذهب جزءا من خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع 45 جنيها بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار اللحوم والفول والزيت وزيادة الجبن والمسلى بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار البصل والفلفل وزيادة الكوسة والفاصوليا بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)