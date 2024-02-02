سعر الذهب اليوم الجمعة يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بحلول منتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات للجرام، بعد أن تراجع بشكل كبير مساء الخميس تزامنا إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 مساء يوم الخميس، لكنه لم يكن السبب في انخفاض سعر الذهب، والذي يعود إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال التعاملات عن مستوياته القياسية التي سجلها في الأيام الأخيرة.

وبعد قرار المركزي ارتفعت سعر الفائدة إلى مستوى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2600 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 3342 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3900 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 4457 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب إلى 31200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع إلى نحو 2055 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة بارتفاع 0.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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