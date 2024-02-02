ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 51148 جنيها، بزيادة 886.3 جنيه.

سعر طن حديد عز: 53683 جنيها، بزيادة 248.13 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2488.7 جنيه، بزيادة 66 جنيها.