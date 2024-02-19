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رئيس "بي بي": يجري حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين للغاز بمصر

06:12 م الإثنين 19 فبراير 2024

خلال لقاء وزير البترول مع رئيس شركة بي بي

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كتب- مصطفى عيد:

قال موراي أوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، إنه يجري حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين للغاز الطبيعي في مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأشار رئيس الشركة إلى اهتمامها بضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعاتها في مصر، خاصة وأن بي بي مشغل رئيسي في حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط .

جاء ذلك خلال لقاء أوتشنكلوس، وأنيا دوتزيرناث رئيسة شركة بي بي للغاز وخفض الكربون، مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" اليوم.

وشهد اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بمصر، والموقف الحالي لتنمية الآبار، بالإضافة إلى عمليات الحفر التي تنفذها الشركة في إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

وأوضح الملا أن قطاع البترول لدية شراكات كبيرة مع كافة الشركاء، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيماناً منهم بالفرصة الجيدة التي تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن بي بي من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة في أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

تنمية حقل ريفين للغاز بمصر الرئيس التنفيذي لشركة بي بي حقول أتول ورأس البر حقل ريفين بالبحر المتوسط المهندس طارق الملا وزير البترول

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