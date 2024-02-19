699 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الألومنيوم في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، عن زيادة صادرات مصر من الألومنيوم بنسبة طفيفة 3% في عام 2023 على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير الشهري للمجلس، سجلت صادرات مصر من الألومنيوم نحو 699 مليون دولار في عام 2023 مقابل 679 مليون دولار خلال العام السابق عليه.

وجاءت أول 10 دول صدرت لها مصر الألومنيوم على النحو التالي، حسبما ذكر التقرير:

في المرتبة الأولى جاءت صادرات مصر إلى إيطاليا خلال 3023 بنحو 356.1 مليون دولار، ثم المغرب بنحو 54.8 مليون دولار، ثم ليبيا بنحو 39.1 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 24.6 مليون دولار، ثم بولندا بنحو 24.3 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 15.6 مليون دولار.

وفي المرتبة السابعة جاءت صادرات مصر إلى لبنان بنحو 15.1 مليون دولار، ثم هولندا بنحو 14.9 مليون دولار، ثم السعودية بنحو 13.1 مليون دولار، وأخيرا الجزائر بنحو 10 ملايين دولار.

وأعلن المجلس التصديري ارتفاع صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 26% خلال عام 2023 إلى نحو 8 مليارات و807 ملايين دولار مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار في عام 2022، وفقا لبيان من المجلس أمس.