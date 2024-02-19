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دلتا للأنظمة والمصرية للاتصالات تطلقان مشروع عالمي لتقديم خدمات الحوسبة السحابية بالجنيه المصري

02:14 م الإثنين 19 فبراير 2024

المؤتمر

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كتب - علاء حجاج:
كشف عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للأنظمة، عن استعداد الشركة لإطلاق مشروع كبير للحوسبة السحابية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وسيتم تقديم الخدمة بالجنيه المصري وسيتم حفظ البيانات في مصر.


وتعتبر خدمات الحوسبة السحابية واحدة من خدمات التكنولوجيا التي تشهد نموا كبيرا بسبب ما تحققه من وفورات مالية للشركات من خلال استضافة بياناتهم من خلال تأجير مساحات تخزينية لدى مراكز البيانات فضلا عن توفير خدمات التأمين لها وغيرها من خدمات القيمة المضافة، ما يوفر على الشركات من جهد تأسيس مراكز بيانات لنفسها.

وأوضح محفوظ في مشاركته بمؤتمر بالقاهرة اليوم الاثنين، أن الشركة تلعب دورا قويا في تحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية بداية من عدادات المرافق الذكية وكذلك كروت مسبقة الدفع للكهرباء والمياه.

عمرو محفوظ شركة دلتا للأنظمة خدمات الحوسبة السحابية

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