بدوي: نحتاج حزما من الطيف الترددي لتحقيق الاستفادة القصوى من الجيل الخامس

كتب -علاء حجاج:

قال عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أثبت أنه قوة دافعة لجميع مناحي الاقتصاد في مصر، وشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء الاقتصادي في مصر.

وأضاف بدوي، أن القطاع هو أساس البنية التحتية التي تعتمد عليها مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تشمل خدمات الاتصالات ومراكز البيانات وكذلك التطبيقات وكلها أدوات تساعد على النمو الاقتصادي في أي دولة.

وأوضح أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تحسنت بدعم من وجود شبكة من كابلات الفايبر والتي أحدثت تطور كبير في سرعات الانترنت المقدمة بمصر.

وقال إن مصر متميزة أيضا في صناعة مراكز البيانات وستكون في طليعة الدول التي تتسابق إليها الشركات، ولكن بشرط تطوير البيئة التشريعية لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال.

و بدوي، أنه يجب الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون أمن المعلومات ما يحفز نمو صناعة مراكز البيانات .

أوضح أن أمكانية الاستفادة بتقنية الجيل الخامس لن يتحقق بشكل حقيقي بدون تخصيص حزمة من الطيف الترددي.

من جانبه قال حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي وصناعة الالكترونيات، أن هناك منافسة قوية في صناعة أشباه الموصلات، وفي مصر لدينا ما يتم البناء عليه بفضل عدد من الجامعات المصرية التي ركزت على تصميم أشباه الموصلات.

أوضح أن وزارة الاتصالات تستهدف عدد الكوادر البشرية في صناعة أشباه الموصلات وكذلك تقديم محفزات للعاملين في هذه الصناعة مثل رد أعباء التصدير.

أوضح أن هناك عدد من الدول المجاورة تمنح الشركات محفزات كبيرة لاستقطابهم ولذلك علينا في مصر أن نقدم محفزات مثيلة لجذب هذه الشركات.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تحويل مصر مصنع إقليمي للانظمة الإلكترونية بما فيها الموبايل والراوتر وأجهزة الاتصالات.

وحاليا هناك زيادة في عدد خطوط الإنتاج الخاصة بالأنظمة الإلكترونية وصلت لنحو ٨٠ خط انتاج.

أوضح أن الوزارة تركز على تنمية الأنظمة المدمجة المتعلقة بصناعة السيارات، حيث يتم تدريب سنويا أكثر من 3 آلاف شخص على الأنظمة المدمجة ما ساهم في ظهور ما بين 15 لـ 20 شركة في مجال الأنظمة المدمجة خلال النصف الثاني من 2023.