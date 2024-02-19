معيط: طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر (2024-2030) للحوار الوطني الأسبوع المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن الوثيقة لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزاً للقطاعات الاقتصادية.



وذكر أن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديري، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث تعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين.

وأوضح الوزير أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعاً اقتصادياً لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنوياً.