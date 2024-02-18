770 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأسمنت في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن زيادة صادرات مصر من قطاع الأسمنت في 2023 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

ووفقا للتقرير الشهري للمجلس، سجلت صادرات مصر من الأسمنت نحو 770 مليون دولار في 2023 مقابل 678 مليون دولار خلال العام السابق.

وجاءت أول 10 دول صدرت لها مصر الأسمنت على النحو التالي، حسبما ذكر البيان:

في المرتبة الأولى جاءت صادرات مصر إلى ساحل العاج بنحو 132.4 مليون دولار، ثم غانا بنحو 109.7 مليون دولار، ثم ليبيا بنحو 86.9 مليون دولار.

وفي المرتبة الرابعة جاءت سيراليون بنحو 49.1 مليون دولار، ثم الكاميرون بنحو 34.4 مليون دولار، وثم غينيا بنحو 31.6 مليون دولار، ثم فلسطين بنحو 30.9 مليون دولار.

في المرتبة الثامنة جاءت صادرات مصر إلى بوركينا فاسو خلال 3023 بنحو 25.1 مليون دولار، ثم توجو نحو 24.7 مليون دولار، وأخيرا أمريكا بنحو 23.9 مليون دولار.

وأعلن المجلس ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 26% خلال 2023 مقارنة بصادرات عام 2022.

وبحسب بيان من المجلس اليوم الأحد، سجلت صادرات القطاع خلال عام 2023 نحو 8 مليارات و807 ملايين دولار مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار في عام 2022.