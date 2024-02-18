التصديري لمواد البناء: 65% ارتفاعا بصادرات مصر من الحديد الصلب في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، عن زيادة صادرات مصر من الحديد الصلب في 2023 بنسبة 65% مقارنة بعام 2022.

ووفقا للتقرير الشهري للمجلس، سجلت صادرات مصر من الحديد الصلب نحو 2.33 مليار دولار في 2023 مقابل 1.41 مليار دولار خلال العام السابق عليه.

وجاءت أول 10 دول صدرت لها مصر حديد الصلب على النحو التالي، حسبما ذكر التقرير:

في المرتبة الأولى جاءت صادرات مصر إلى إسبانيا خلال 3023 بنحو 408.7 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 353.5 مليون دولار، ثم إيطاليا بنحو 297.7 مليون دولار، ثم أمريكا بنحو 196.9 مليون دولار.

وفي المرتبة الخامسة جاءت صادرات مصر إلى رومانيا بنحو 156.6 مليون دولار، ثم بلغاريا بنحو 68.6 مليون دولار، ثم السعودية بنحو 63.6 مليون دولار.

وفي المرتبة الثامنة جاءت لبنان بنحو 60.6 مليون دولار، ثم الجزائر بنحو 56.8 مليون دولار، وأخيرا قبرص بنحو 47.3 مليون دولار.

وأعلن المجلس ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 26% خلال 2023 مقارنة بصادرات عام 2022.

وبحسب بيان من المجلس اليوم الأحد، سجلت صادرات القطاع خلال عام 2023 نحو 8 مليارات و807 ملايين دولار مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار في عام 2022.

اقرأ أيضاً:

المجلس التصديري: 26% زيادة بصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية في 2023