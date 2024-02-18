العبوة تصل إلى 7 آلاف جنيه.. تفاصيل أسعار السيجار بعد زيادتها (جدول)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تفاصيل أسعار منتجاتها من السيجار وذلك بعد زيادة أسعارها ضمن منتجات الشركة التي أعلنت رفعها بدءا من أمس السبت.

وبحسب إفصاح للبورصة اليوم الأحد، قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، اعتماد الأسعار الجديدة للسيجار، وذلك بعد زيادتها بقيم تتراوح بين 25 جنيها، و1400 جنيه للعبوة الواحدة، حسب النوع والحجم.

وتبدأ أسعار السيجار من منتجات الشركة من 125 جنيها للعبوة 5 سيجار من نوع "ميزي توسكاني"، بينما يصل أعلى سعر منها إلى 7 آلاف جنيه للعبوة 25 سيجار من نوع "كورونا ديولوكس"، بحسب قائمة الأسعار الجديدة.

وفيما يلي قائمة أسعار السيجار الجديدة من منتجات الشركة الشرقية، بحسب إفصاح البورصة اليوم:

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