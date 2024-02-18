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صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 29 ألف نقطة بنهاية التعاملات

03:28 م الأحد 18 فبراير 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.69% إلى مستوى 29126 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.73%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 48.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.18% إلى مستوى 28926 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

البورصة مؤشرات البورصة المستثمرين العرب

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