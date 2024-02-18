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خريطة الأسعار: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والحديد والبطاطس والبصل

02:32 م الأحد 18 فبراير 2024

أسعار اللحوم

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والأرز، والحديد، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار الأرز والفول والجبن وارتفاع زيت الذرة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك المكرونة والسبيط وارتفاع الكابوريا بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الفلفل الرومي في سوق العبور اليوم الأحد

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

5 جنيهات تراجعا بمتوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار اللحوم انخفاض أسعار اللحوم الدواجن خريطة الأسعار

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