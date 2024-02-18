وزير قطاع الأعمال: 3 مليارات دولار قيمة استثمارات مصنع الألومنيوم الجديد

القاهرة- مصراوي:

قال وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، إنه من المنتظر توقيع شراكة قريبا مع مستثمر جديد من إحدى الدول من أجل إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، بخلاف مصنع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، باستثمارات 3 مليارات دولار.

وأضاف الوزير، لقناة CNBC عربية، أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء هذا المصنع خلال عامين.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد إلى 600 ألف طن، وفقا للوزير، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم 320 ألف طن.

كان المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام، منصور عبد الغني، قال لمصراوي، في يناير من العام الماضي، إن الوزارة تعمل على مشروع لإقامة مصنع جديد لشركة مصر للألومنيوم لزيادة طاقتها الإنتاجية وخفض الاستيراد.

وأضاف عبد الغني: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإقامة مصنع جديد يتم الاتفاق عليه لتقليل الواردات من الألومنيوم والتوسع في منتجات إضافية مثل الفويل، بالإضافة للخط الجديد في نجع حمادي وكافة أعمال التطوير الأخرى للمصنع القائم".

وشركة مصر للألومنيوم، التي تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة غالبيتها، والمطروحة في البورصة، هي المحتكر لإنتاج خام الألومنيوم في مصر، وتبيع نحو نصف إنتاجها للخارج.

وتعاني الشركة من ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة التكلفة والحاجة لتطوير الخلايا، لكن صادراتها - خاصة في ظل ارتفاع أسعار خام المعدن عالميا - تدعم نتائج الأعمال والربحية.

كان عبد الغني قال لشبكة "CNN الاقتصادية" في سبتمبر الماضي، إن وزارته تجري مباحثات مع شركة الإمارات للألومنيوم لإنشاء مصنع في موقع جديد خارج مدينة نجع حمادي، على أن يكون الموقع الجديد قريباً من منافذ التصدير، وهو غرض أساسي للمصنع المزمع تأسيسه.