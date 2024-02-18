انخفاض أسعار الأرز والفول والجبن وارتفاع زيت الذرة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلى الصناعي، بينما ارتفعت أسعار العدس المعبأ، وزيت الذرة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس.

جاء ذلك وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.86 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 58.82 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.48 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.69 جنيه، بتراجع 9.68 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.58 جنيه، بزيادة 55 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.31 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 74.54 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.86 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

لتر زيت الذرة: 129.22 جنيه، بزيادة 3.48 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 376.07 جنيها، بتراجع 11.3 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.16 جنيه، بتراجع 5.01 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 34.86 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو الفول السائب: 58.82 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.13 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 244.88 جنيه، بتراجع 7.07 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.13 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 109.33 جنيه، بتراجع 6.8 جنيه.