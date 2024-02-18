الضرائب تلزم مرحلة جديدة بتطبيق منظومة توحيد أسس ضريبة الأجور والمرتبات

كتب- مصطفى عيد:

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية ممولي المرحلة الفرعية الثالثة من المرحلة الرابعة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بداية من الخميس 15 فبراير الجاري.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، قالت رشا عبد العال، رئيسة المصلحة إنه تمت اتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الثالثة الفرعية) بداية من 15 فبراير 2024 بعد إلزامهم بالانضمام للمنظومة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 الصادر بإلزام باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة) من المنظومة في 15 فبراير 2024.

وذكرت عبد العال أنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

كما سيؤدي عدم التزام الممولين إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وهو ما يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، بحسب عبد العال.

وأشارت عبد العال إلى تنظيم المصلحة العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية وثالثة) والتي تضمنت شرحاً فنياً وافياً لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، مشددة على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات الموضحة بالرابط التالي: (اضغط هنا).