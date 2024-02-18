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انخفاض أسعار السمك المكرونة والسبيط وارتفاع الكابوريا بسوق العبور اليوم

11:32 ص الأحد 18 فبراير 2024

السمك المكرونة

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القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 79 و85 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، بتراجع 25 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات، بتراجع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و225 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 95 و135 جنيها.

السمك المكرونة سوق العبور السبيط الكابوريا

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