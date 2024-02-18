تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الفلفل الرومي في سوق العبور اليوم الأحد

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والملوخية، والبسلة، والليمون البلدي، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و26 جنيها، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 5 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البسلة بين 20 و24 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و18 جنيها، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.