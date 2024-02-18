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BBC

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:50 ص الأحد 18 فبراير 2024

أسعار حديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 53956 جنيها، بتراجع 103 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 56346 جنيها، بتراجع 502 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2357 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

أسعار الحديد أسعار الأسمنت الحديد الاستثماري

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